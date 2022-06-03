Гауфф о призыве «остановите вооруженное насилие»: «Просто безумно, что ничего не меняется»

Финалистка «Ролан Гаррос» Кори Гауфф высказалась о проблеме массовых убийств в школах. После победы над Мартиной Тревисан (6:3, 6:1) она написала на камере: «Остановите вооруженное насилие».

В США тема оборота огнестрельного оружия активно обсуждается после стрельбы в начальной школе в Техасе, где погибли 22 человека и еще 18 были ранены.

«Для меня, как для любого другого человека, это важно. И не имеет значения, теннисист ты или нет. Думаю, для меня особенно важно высказать это здесь, в Европе, чтобы аудитория со всего мира могла меня услышать.

Думаю, эта проблема есть во всем мире, но в Америке она стоит особняком, и в последнее время ей уделяется очень много времени. Для меня это тема №1 уже много лет.

Если честно, для меня это больная тема. Некоторые мои друзья были частью событий, когда произошла стрельба в Паркленде – не помню, в каком году. Поэтому я и сама как будто бы испытала это все на себе, пока помогала друзьям справиться с пережитым. К счастью, им удалось выжить. Это просто безумно – когда все случилось, мне было 13 или 14, и с тех пор ничего не поменялось.

Я думаю, это было послание ко всем – людям в Америке и во всем мире. Чем больше об этом знают, тем выше шанс, что ситуация дойдет и до тех, кто имеет власть изменить существующий порядок вещей.

Сейчас, с наступлением 18-летия, я действительно пытаюсь разобраться во многих вещах, потому что теперь у меня есть право голоса. И я хочу использовать это с умом».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе