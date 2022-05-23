Гауфф об окончании школы: «Я ненавидела математику. Я так рада, что она закончилась»

18-летняя , окончившая в этом году школу, рассказала, с какими трудностями столкнулась.

«Я ненавидела [математику]. Я так рада, что она закончилась. Я знаю, что она нужна каждый день. Мой папа – технарь. Он такой: «Ты должна разбираться в математике», а я: «Папа, послушай, я не собираюсь этим заниматься. Не зря же есть калькулятор и все эти приложения. Если хочешь посчитать на бумаге, можешь так и сделать».

Если честно, совмещать теннис и учебу было очень сложно, просто потому что в теннисе или, по крайней мере, на «Больших шлемах» я больше выматываюсь психологически, чем физически. Физически я могу сыграть еще 20 матчей, а психологически справляюсь с трудом.

Поэтому параллельно учиться в школе было тяжелым испытанием. И я была очень благодарна учителям, которые с пониманием относились, когда я не сдавала работы несколько недель, и меня не беспокоили: они знали, что я играю.

Я им за это очень благодарна, потому что ситуация могла быть куда напряженнее, если бы они не были такими понимающими, а у них, наверное, было полное право, потому что я часто не сдавала работы, но все сделала».

Также она прокомментировала победу над Ребеккой Марино в первом круге (7:5, 6:0). Американка допустила 10 двойных.

«Я немного мудрила на подаче, а во втором сете больше доверяла своим инстинктам.

Прошлый матч на этом корте я проиграла ( в 2020-м – Sports.ru), потому что допустила много двойных, так что у меня иногда всплывали воспоминания.

Я думаю, даже прошлогодний матч (против Барборы Крейчиковой – Sports.ru) мог сложиться совсем по-другому, даже тот первый сет.

Подача – одна из моих сильных сторон, и иногда, когда она не работает, ты начинаешь психовать. Сегодня мне удалось хорошо справиться с эмоциями».

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