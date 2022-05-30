Гауфф о том, что Мишель Обама поздравила ее с окончанием школы: «Для меня очень ценно, что это касается не тенниса, а образования»

18-летняя четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» прокомментировала то, что Мишель Обама поздравила ее с окончанием школы. В этом году Гауфф экстерном освоила школьную программу и в Париже отпраздновала получение диплома.

«Конечно, я была удивлена. Совсем этого не ожидала. Мы с ней один раз встретились, но с тех пор не разговаривали. Я очень благодарна за это сообщение.

После парного матча я посмотрела и увидела, что меня упомянула Мишель Обама. И я такая: «Ох, что я такого сделала?»

Для меня очень ценно, что это касается не тенниса, а образования. Для меня это даже важнее того, что она просто что-то про меня написала».

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