Надаль не завершит карьеру после «Ролан Гаррос» из-за травмы стопы: «Мы продолжаем работать, чтобы найти решение»

Рафаэль Надаль заявил, что планирует выступить на «Ролан Гаррос» в 2023 году. Перед матчем с Новаком Джоковичем (6:2, 4:6, 6:2, 7:6) он сказал, что этот «Ролан Гаррос» может стать для него последним.

«Я принимаю вещи такими, какие они есть, и у меня нет намерения, чтобы это выглядело как прощание.

Мы продолжаем работать, чтобы найти решение с ногой. Я уверен, что все будет хорошо. Прошлый год был чрезвычайно трудным, но в этом у меня уже было три хороших месяца».

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