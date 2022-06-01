Надаль о том, что этот РГ может стать для него последним: «Я не могу говорить ничего другого. Я достаточно взрослый, чтобы ничего не скрывать»

Рафаэль Надаль рассказал, как играет на «Ролан Гаррос» с травмой стопы.

– Вы верили, что после травмы и скомканной подготовки за двое суток сможете провести 8,5 часов на корте против таких игроков, как Оже-Альяссим и Джокович?

– Ну, я же говорил в Риме, что со мной будет доктор. Он мне очень помог. Так что сейчас не время говорить о моих проблемах. Как я уже говорил, давайте вернемся к этому по завершении турнира.

Я вкладываю все силы, чтобы играть здесь в лучших возможных кондициях. Не знаю, что будет дальше, но, думаю, все будет в порядке.

– Вы часто говорите, что этот «Ролан Гаррос» может стать для вас последним. Это то, что ощущаете, находясь на корте? Не давит ли это на вас дополнительно?

– Я не могу говорить ничего другого. Я достаточно взрослый, чтобы ничего не скрывать.

Не знаю, что может случиться. Как я уже говорил, мы делаем все возможное, чтобы играть здесь на максимуме возможностей, а дальше посмотрим.

У меня есть проблема со стопой, и если мы не найдем решение, тогда продолжение карьеры будет под вопросом. Конечно, я буду продолжать бороться, но пока мы не нашли решение (улыбается).

Так что еще один полуфинал «Ролан Гаррос» – для меня большая мотивация.

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