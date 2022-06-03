Сегодня день рождения Рафаэля Надаля

Сегодня 36 лет исполняется Рафаэлю Надалю. Испанец 209 недель возглавлял рейтинг ATP и завершил в статусе первой ракетки мира пять сезонов. Он установил рекорд по непрерывному пребыванию в топ-10.

Профессионал с 2001-го, Надаль – 21-кратный чемпион «Больших шлемов» и единоличный лидер по этому показателю. Он является рекордсменом по количеству титулов на одном «Большом шлеме» как 13-кратный победитель «Ролан Гаррос». Кроме того, он второй после Новака Джоковича, кто выигрывал все «Шлемы» по два раза.

Надаль повторил достижение Андре Агасси, оформив карьерный Золотой шлем: он выиграл все «Большие шлемы», а также олимпийское золото в одиночке. Кроме того, Надаль – олимпийский чемпион в паре.

Надаль – обладатель самого высокого в Открытой эре процента побед в матчах на всех покрытиях (83,3%; 1054:211), а также на грунте, где взял 62 титула (91,2%; 472:45).

В целом Надаль выиграл 91 одиночный титул уровня ATP и еще 38 раз выходил в финал. Он пятикратный чемпион Кубка Дэвиса.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе