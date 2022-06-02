Гауфф о претензиях к стонам Тревисан: «Дело было не в громкости, а в протяжности»

прокомментировала свои претензии к стонам в полуфинале .

«Для меня проблема была не в громкости. И после этого она уже так не делала. Просто были два розыгрыша, в которых она стонала, когда я уже била по мячу. Дело было не в громкости, а в протяжности стона.

Я к такому не привыкла. Так что спросила судью, разрешено ли это. Я же не знаю, что написано в правилах. Она сказала, что с ней поговорит.

Дело было не в громкости. Просто я помню, что била бэкхенд и все еще слышала ее стон.

А вообще я люблю Мартину. Конечно, на корте некоторые вещи вызывают вопросы, но вы видели, что после матча мы обнялись. У меня к ней никаких претензий».

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