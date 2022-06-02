Тревисан о претензиях Гауфф к ее крикам: «Вообще мне кажется, что сегодня я была тише обычного»

прокомментировала то, что пожаловалась судье на ее стон после ударов в полуфинале .

– Я повторю то, что сказала судье: я уверена, что мне не нужно ничего менять, потому что я всегда так играю и никто мне ничего не говорил.

Я считаю, что не делала ничего такого. Может быть, Коко попросила судью мне сказать. Я думала, что будет лучше сделать что-то, что ее напугает или…

Для меня это нормально. Ничего не мешает.

– А до этого судьи вам никогда не говорили…

– Нет (улыбается). Так что это странно.

– И на вас это никак не повлияло?

– Нет.

– Вы сказали, что это было частью плана – что вы хотели так сбить Коко?

– Я не поняла.

Нет-нет-нет. Если посмотрите мои матчи, то я всегда так играю. Это не что-то особое под Коко.

И вообще мне кажется, что сегодня я была тише обычного (улыбается).

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