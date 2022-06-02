Тревисан о претензиях Гауфф к ее крикам: «Вообще мне кажется, что сегодня я была тише обычного»

Мартина Тревисан прокомментировала то, что Кори Гауфф пожаловалась судье на ее стон после ударов в полуфинале «Ролан Гаррос».
– Я повторю то, что сказала судье: я уверена, что мне не нужно ничего менять, потому что я всегда так играю и никто мне ничего не говорил.
Я считаю, что не делала ничего такого. Может быть, Коко попросила судью мне сказать. Я думала, что будет лучше сделать что-то, что ее напугает или…
Для меня это нормально. Ничего не мешает.
– А до этого судьи вам никогда не говорили…
– Нет (улыбается). Так что это странно.
– И на вас это никак не повлияло?
– Нет.
– Вы сказали, что это было частью плана – что вы хотели так сбить Коко?
– Я не поняла.
Нет-нет-нет. Если посмотрите мои матчи, то я всегда так играю. Это не что-то особое под Коко.
И вообще мне кажется, что сегодня я была тише обычного (улыбается).
Коко Гауфф – самая молодая финалистка «Шлема» после Шараповой-2004. Это не внезапный прорыв – ей повезло жить в безумную эпоху
Тревисан прошла депрессию и анорексию – в день ела 30 граммов хлопьев и персик. Зато теперь она в 1/2 финала «Ролан Гаррос»