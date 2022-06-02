Гауфф в полуфинале «Ролан Гаррос» пожаловалась судье на стон Тревисан после ударов

в полуфинале заявила, что ей мешает стон .

При счете 1:0, 40:40 Гауфф подошла к судье и пожаловалась на протяжный стон Тревисан после ударов: «Обычно меня это не волнует, но я уже бью, а она еще кричит».

Судья Марьяна Велович пообещала с поговорить с итальянкой и сделала это во время перехода. Тревисан ответила: «Я считаю, что я права. Мне не надо ничего менять».

Велович объяснила, что в момент удара стонать можно, а после него – нет. Тревисан снова сказала: «Я не считаю, что мне нужно что-то менять».

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