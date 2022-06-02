Моресмо о своих словах, что мужской теннис привлекательнее женского: «Люди, которые меня знают, понимают, что я большой борец за права теннисисток и женщин в целом»

Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо объяснила свои слова о том, что мужской теннис привлекательнее женского. Экс-первая ракетка мира сказала это, объясняя то, что на турнире только один женский матч провели в вечернюю сессию.

«Во-первых, я поняла, что мои комментарии были вырваны из общей картины, из контекста. И я хочу извиниться перед игроками, которым было неприятно из-за моих слов. Опять же, я думаю, что люди, которые знают меня на корте и за его пределами, которые знали меня на протяжении карьеры, понимают, что я большой борец за равные права, за права теннисисток и женщин в целом.

Что касается расписания, в частности, вечерней сессии, я сказала, что поскольку у нас всего один матч, то сложнее поставить женскую встречу, потому что мы должны принимать во внимание продолжительность матча. Я считаю, что так будет справедливо по отношению к людям, купившим билеты.

Поэтому я считаю, что в следующем году, чтобы быть справедливее по отношению теннисисткам и к обоим турам, было бы хорошо проводить два матча или женский матч плюс пару. Мы стараемся найти лучшее решение, чтобы быть справедливыми ко всем.

Я тоже считаю, что вечерняя сессия начинается поздновато. Мы старались модернизировать турнир. Мы старались двигаться вперед, и я понимаю, что необходимо внести некоторые коррективы. Однозначно. И мы обсудим это после турнира».

«Я сама женщина, но спокойно признаю, что сейчас мужской теннис привлекательнее». Моресмо – о том, что женщины провели только один вечерний матч на РГ

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе