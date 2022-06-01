«Я сама женщина, но спокойно признаю, что сейчас мужской теннис привлекательнее». Моресмо – о том, что женщины провели только один вечерний матч на РГ

Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо прокомментировала то, что в вечернюю сессию на центральном корте прошел всего один женский матч.

В этом году было 10 вечерних сессий, и в десяти случаях ее разыгрывали мужчины. Только 26 мая вечерний матч достался чемпионке-2017 Алене Остапенко и Ализе Корне.

– Я сама женщина, бывшая теннисистка, но совершенно спокойно признаю, что сейчас мужской теннис привлекательнее.

Когда я каждый день составляла расписание, я постоянно смотрела, какой женский матч можно туда поставить. Соперничество или звезду, которую можно туда поставить. Оценивала эти параметры.

Честно, я каждый день об этом думала. Нет, не каждый день. Это неправильно. Но в большинстве случаев мы с командой на это сосредотачивались. И было трудно найти такой матч.

– На ту же тему. В 18 из 20 случаев первым запуском на кортах Шатрие и Ленглен ставили женские матчи – хотя традиционно это время, собирающее меньше всего зрителей. Вы планируете это менять?

– Я не знала о такой статистике. Но это хорошая мысль. Раньше я не обращала на это внимание, но стоит об этом задуматься.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе