Швентек о словах Моресмо, что мужской теннис привлекательнее женского: «Это немного расстраивает и удивляет. Она же сама играла в WTA»

Первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала слова директора «Ролан Гаррос» Амели Моресмо о том, что мужской теннис привлекательнее женского. Экс-первая ракетка мира сказала это, объясняя то, что на турнире только один женский матч провели в вечернюю сессию.

«Это немного расстраивает и удивляет. Она же сама играла в WTA.

Я считаю, что всем игрокам удобнее выступать в нормальное время. Но, конечно, я хочу развлекать и показывать свой лучший теннис в каждом матче. Так что сосредотачиваюсь одинаково – для меня не имеет значения, играть ли днем или вечером. Даже в самые сложные моменты я помню, что играю для зрителей.

И это личное мнение каждого человека – кому-то больше нравится мужской теннис, кому-то женский, кто-то любит их одинаково. Я считаю, что у женского тенниса много преимуществ.

Кто-то скажет, что он непредсказуемый, что девочки нестабильные. С другой стороны, кого-то это может привлекать. Все зависит от предпочтений».

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