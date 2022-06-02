Пегула о словах Моресмо, что мужской теннис привлекательнее женского: «Мне кажется, многие любят женский теннис, потому что у нас больше обменов ударами и драмы»

прокомментировала слова директора «Ролан Гаррос» Амели Моресмо о том, что мужской теннис привлекательнее женского. Экс-первая ракетка мира сказала это, объясняя то, что на турнире только один женский матч провели в вечернюю сессию.

– Я не знаю. Думаю, это разочаровывает. Не это хотелось бы слышать. В то же время мы должны проводить очень хорошие матчи, чтобы показать, что это хороший продукт. Так что, да, ситуация сложная.

Но, опять же, я не знаю. Ей сложно, потому что, разумеется, она старается делать то, что лучше для турнира. Но, конечно, всегда немного обидно слышать такие рассуждения от бывшей чемпионки «Шлемов». Но мы надеемся, что сможем изменить ситуацию.

Я думаю, организаторы старались, я говорила с ней перед турниром, и, насколько я знаю, они старались улучшить телевизионные слоты для женщин. Я не знаю точно, что в итоге, но знаю, что в этом году должны были быть более равные слоты для мужчин и женщин. Надеюсь, это удалось реализовать. Я не знаю, потому что я просто играла. По крайней мере, это уже правильное направление, но, надеюсь, следующим шагом мы сможем изменить ситуацию.

– Но если Моресмо считает, что на данный момент женский теннис не такой привлекательный и зрелищный, есть ли, на ваш взгляд, игроки, противостояния или в целом причины, по которым женский теннис таким является или вскоре станет?

– Да. Тур невероятно разнообразен. Я думаю, это здорово, когда нет кого-то, кто постоянно побеждает. Но, наверное, это хорошо, что есть и такие теннисистки, как Эш [Барти] и Ига [Швентек], которые выступают настолько успешно, что создается впечатление, мол, да, эта девушка все время выигрывает, если вы не очень большой поклонник тенниса. Это тоже важно.

Но я не знаю. Мне кажется, многие любят смотреть женский теннис, потому что у нас нет мощных подач, эйсов. У нас не так много супербыстрых розыгрышей. Больше обменов ударами и драмы.

Я думаю, что WTA старается выпускать более качественный продукт и стремится, чтобы болельщики больше узнавали об игроках, потому что в туре столько интересных личностей. Это видно даже на примере Иги или Онс [Жабер], она замечательный человек и ее поддерживает столько людей.

Но иногда из-за того, что спорт глобален и есть много других видов, в других странах и даже в США люди не знают никого, кроме Винус и Серены [Уильямс].

Так что, надеюсь, продолжит работать и показывать, что есть столько прекрасных игроков, личностей и девушек, которые могут выстрелить и выиграть турнир в любой момент. Думаю, так интереснее, чем когда постоянно выигрывают одни и те же люди.

Не то чтобы я не любила Большую тройку, и они добились потрясающих результатов, но так интереснее. Я надеюсь, что в этом смысле мы сможем больше взаимодействовать с болельщиками.

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