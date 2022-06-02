Отец Рууда назвал ложью слова Руне про крик в раздевалке. Мать Руне заявила, что Рууд-старший при этом не присутствовал

Родители Каспера Рууда и прокомментировали конфликт игроков после 1/4 финала .

Теннисисты остались недовольны поведением друг друга и холодно пожали руки после матча.

Кроме того, по словам Руне, Рууд подошел к нему в раздевалке и закричал в лицо «Дааа!». Отец Рууда Кристиан это отрицает. «Это просто ложь», – цитирует его норвежская пресса.

На слова Рууда-старшего отреагировала мама Руне Анеке.

«Хольгер говорит правду. Кстати, отца не было рядом, когда это произошло, он ушел. Был только тренер по физподготовке или физио. Это произошло, когда Хольгер ждал допинг-контроля, поэтому отец не может это комментировать. И одно дело – кричать на моего сына, другое – когда отец лжет прессе. Это поведение переходит границы.

Кстати, насколько я понимаю, разговоры Каспера во время матча были частью их тактики. Люди мне пишут, что, очевидно, он говорил с Хольгером, чтобы воздействовать на него психологически, так как они знали, что он эмоциональный игрок. И нужно отдать им должное. Но грубое поведение в раздевалке никуда не годится.

И мальчик [Рууд] даже не попрощался, когда уходил, так что у него явно проблема, но он сам же ее и начал. Его команда из академии Надаля – суперпрофессионалы. Я не знаю, в чем проблема. Но он должен прилично себя вести, и следует ожидать, что игрок топ-10 приветливо отнесется к молодежи. Но, конечно, Рууд тоже не так долго был в топ-10», – рассказала Руне датской прессе.

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