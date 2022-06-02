Рууд впервые вышел в полуфинал «Большого шлема»

Восьмая ракетка мира в четвертьфинале обыграл 19-летнего – 6:1, 4:6, 7:6, 6:3.

Норвежец впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». До «Ролан Гаррос»-2022 он никогда не проходил дальше четвертого круга на ТБШ, а в Париже – дальше третьего раунда.

За счет этого результата он обойдет Андрея Рублева в рейтинге и в понедельник станет минимум седьмым.

Начиная с 2020 года, Рууд выиграл 65-й матч на грунте – он лидер тура по этому показателю. Кроме того, он лидирует по количеству грунтовых финалов (8) и титулов (7).

За место в финале Рууд поборется с чемпионом US Open-2014 Марином Чиличем.

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