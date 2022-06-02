Рууд о холодном рукопожатии с Руне: «Я спросил: «Тебе что, нужно проверять каждую отметку?» А он сказал мне помолчать»

объяснил холодное послематчевое рукопожатие с . Норвежец и датчанин поспорили из-за отметок на грунте.

«Я спросил: «Тебе что, нужно проверять каждую отметку?» А он сказал мне помолчать. Я такой: «Может, это не лучший поступок – говорить сопернику помолчать, когда я с тобой разговариваю?» И он сказал это еще раз. Вот и все, что произошло. И после этого я больше не обменивался с ним никакими репликами. Так он хочет разговаривать и себя вести? Это его дело».

Рууд победил 6:1, 4:6, 7:6, 6:3 и поборется в полуфинале «Ролан Гаррос» с Марином Чиличем.

Видео: eurosportplayer.com.

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