Руне о конфликте с Руудом: «В раздевалке он просто подошел и закричал прямо мне в лицо»

прокомментировал конфликт с , которому проиграл в четвертьфинале .

«В раздевалке они с командой должны были пройти мимо меня. На самом деле, команда очень приветливая, но потом он просто подошел и закричал «Дааа!» прямо мне в лицо.

Я подумал: «Какого хера ты делаешь? Кто, #####, так поступает?» Можешь сколько угодно радоваться на корте. Я так и делаю, когда выигрываю. Но это настолько неправильное поведение. Прояви немного уважения.

Все началось с того, что я попросил судью проверить метку. Она была очень близко к линии, и я не мог понять, попал мяч или нет. Он спросил: «Тебе обязательно проверять каждую метку?» И это был первый раз, когда я попросил судью спуститься.

Тогда я попросил его со мной не говорить. Матч в разгаре, сейчас это ни к месту. Но при смене сторон он опять такой: «Так с людьми не разговаривают». И я просто повторил, что он не должен со мной говорить.

После этого мне не хотелось обнимать его [у сетки]. Я подал ему руку, а потом хотелось просто уйти. Он неспортивно вел себя во время матча и раз за разом со мной разговаривал.

Это немного странно, потому что я все время говорил, что безумно уважаю его и что он отличный грунтовик, так что я не понимаю, к чему это? Я должен был встать на колени и поздравить его?

99% игроков в туре меня уважают, а он так делает. Я это переживу».

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