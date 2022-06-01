Швентек о менструальных проблемах теннисисток: «Нам легче найти подходящее решение, чем, например, 15 лет назад»

Первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала тему менструации у теннисисток. На «Ролан Гаррос» 19-летняя Циньвэнь Чжэн после матча с полькой рассказала, что испытывала боли из-за месячных, а ранее сама Швентек объясняла проблемы в матче ПМС.

«В начале карьеры бывает непросто разобраться. Но когда у тебя уже есть опыт, когда ты находишь решения, становится проще.

У нас довольно комфортная ситуация, потому что медицинские технологии продвинулись. Нам легче найти подходящее решение, чем, например, 15 лет назад. И эти решения более здоровые.

Такие проблемы возникают. Ей просто нужно найти решение, чтобы это не влияло на ее игру. Это нормально».

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