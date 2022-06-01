Пуиг о проблеме менструации в теннисе: «На «Уимблдоне» приходится играть в белом и молиться, что у тебя не начнутся месячные»

Олимпийская чемпионка-2016 Моника Пуиг прокомментировала вопрос менструации в теннисе.

Обсуждение этой темы началось после слов китаянки Циньвэнь Чжэн о проблемах в матче с Игой Швентек. Некоторые журналисты начали рассматривать это как возможное объяснение нестабильных результатов топ-теннисисток.

«Это точно влияет на спортсменок! Наконец-то люди обратили внимание!

Не говоря уже о стрессе из-за того, что на «Уимблдоне» приходится играть в белом и молиться, что в эти две недели у тебя не начнутся месячные».

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