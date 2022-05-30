Чжэн после матча со Швентек: «У меня болел живот – девчачьи проблемы. Я бы хотела быть мужчиной, чтобы не мучиться с этим»

Циньвэнь Чжэн рассказала, что у нее болел живот из-за месячных. В 1/8 финала «Ролан Гаррос» китаянка уступила Иге Швентек – 7:6, 0:6, 2:6.

– Мне было трудно показать свой уровень. У меня очень болел живот, и я старалась, но во втором и третьем сете у меня не было сил даже «камон» крикнуть. Было очень тяжело.

Я хотела побороться, но мне не хватало мощи. Во втором и третьем сете я не смогла показать свою игру. Да и первым не до конца довольна.

– Вы сказали, что болел живот? А еще были какие-то проблемы с ногой? Вам же наложили тейп.

– Да, с ногой тоже, но по сравнению с животом это была вообще ерунда. Больше всего меня беспокоил живот.

– Проблемы с животом возникли из-за нервов?

– Нет, это девчачьи проблемы. Первый день всегда тяжелый. Мне нужно заниматься спортом, а в первый день мне всегда очень больно.

А с природой ничего не сделаешь. Я бы хотела быть мужчиной на корте, чтобы не мучиться с этим.

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