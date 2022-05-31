Карлос Алькарас: «Я не так уж далек от полуфинала и победы на «Шлеме»

Четвертьфиналист «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас (6) прокомментировал поражение от Александра Зверева (4:6, 4:6, 6:4, 6:7).

«Я бы сказал, что в конце матча играл лучше, и покидаю турнир с высоко поднятой головой. Я боролся до последнего мяча, до последней секунды и горжусь этим.

Из этого матча я извлеку урок. Он был сложный и упорный. Я плохо его начал, а на этом уровне, в четвертьфинале «Шлема», ты играешь с лучшими игроками мира, так что с самого начала нужно играть лучше, чем я сегодня.

Нужно сделать выводы и на следующем «Шлеме», в следующих матчах сыграть лучше. Я бы сказал, что я не так уж далек от полуфинала да и победы на «Шлеме». Такие матчи нужно использовать для того, чтобы стать лучше. Я верю, что в следующий раз смогу выйти в полуфинал и, может, победить.

Не скажу, что мне как-то тяжело принять это поражение или что я разочарован. Я буду концентрироваться на позитиве, а из негативных моментов сделать выводы, чтобы стать лучше. Это был хороший упорный матч, я был близок к тому, чтобы перевести его в пятый сет, а в нем могло произойти что угодно».

Алькарас станет великим. А в детстве он забывал ракетку и дрался с другом за яблоки и груши