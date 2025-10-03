Потапова досрочно завершила сезон

59-я ракетка мира Анастасия Потапова не сыграет в 2025 году.

«Всем привет 😌. К сожалению, я была вынуждена сняться с двух последних турниров из-за травмы, которую получила в Монреале. Возможно, я где-то этого не показывала, но продолжительные боли в правой кисти присутствовали постоянно с того момента. Мы с командой приняли решение взять немного больше времени в этом году и постараться залечить все травмы, чтобы следующий сезон был полноценным и удачным.

Как показала практика, даже с плохим тренировочным процессом из-за травм, я могу соревноваться на самом высоком уровне. Увидимся в 2026 году ❤️🙏🏼», – написала Потапова в телеграм-канале.

В этом сезоне россиянка стала чемпионкой турнира в Клуж-Напоке.