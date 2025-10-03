  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Фриц о напряженном графике: «Легко опустить руки и сказать: «Сегодня не мой день, домой». Я просто обязан поддерживать мотивацию и бороться»
0

Фриц о напряженном графике: «Легко опустить руки и сказать: «Сегодня не мой день, домой». Я просто обязан поддерживать мотивацию и бороться»

Четвертая ракетка мира Тэйлор Фриц высказался о насыщенном календаре.

Во втором круге он обыграл Фабиана Марожана со счетом 2:6, 7:6(4), 7:6(1) и одержал 50-ю победу в сезоне.

Фриц стал первым американцем с 2005 года, который смог достичь этой отметки в трех сезонах подряд. Последним представителем США, которому это удалось был Энди Роддик (с 2002 по 2005).

«У меня очень жесткий график. Во вторник я травмировался в финале в Токио, и до сих пор ощущаю боль в ноге. На самом деле, мне очень повезло – я чувствовал себя гораздо лучше, чем ожидал для матча.

Условия здесь совсем другие. Я просто не мог почувствовать, как мяч будет отскакивать на этом корте. Он очень медленный. Играть приходится совсем по-другому, и было бы здорово провести несколько тренировок, но у меня просто не было на это времени.

Когда у тебя такой длинный соревновательный период, легко опустить руки и сказать: «Ну, сегодня не мой день, домой». Я просто обязан поддерживать мотивацию и бороться», – сказал Фриц в интервью на корте.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoТэйлор Фриц
logoATP
logoЭнди Роддик
Kinoshita Group Japan Open
logoShanghai Rolex Masters
logoФабиан Марожан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Бублик снялся с турнира в Алматы
658 минут назад
Шанхай (ATP). Фриц играет с Марожаном, Джокович, Руне вышли в 3-й круг, Шелтон, Коболли, Бублик выбыли, Рууд снялся
69сегодня, 14:26Live
Потапова досрочно завершила сезон
6сегодня, 15:28
Чжэн снялась с турниров в Ухане и Нинбо
2сегодня, 15:14
Бублик по ходу матча с Вашеро: «##### он играет так, как будто он теннисист, #####? Гениально, #####, просто гений»
17сегодня, 14:21
Фэнтези по «Мастерсу» в Шанхае на Спортсе’’: наберите свою пятерку игроков и следите за ними весь турнир, сражаясь за призы!
сегодня, 14:00Тесты и игры
Киз квалифицировалась на итоговый турнир впервые с 2016 года
6сегодня, 13:46
Бублик проиграл второй матч подряд после титула в Ханчжоу
10сегодня, 13:26
Джокович о победе над Чиличем: «Старт матча был тяжелым – чувствовалась нехватка игровой практики»
сегодня, 13:11
Джокович 20-й раз обыграл Чилича
16сегодня, 12:41
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото