Фриц о напряженном графике: «Легко опустить руки и сказать: «Сегодня не мой день, домой». Я просто обязан поддерживать мотивацию и бороться»

Четвертая ракетка мира Тэйлор Фриц высказался о насыщенном календаре.

Во втором круге он обыграл Фабиана Марожана со счетом 2:6, 7:6(4), 7:6(1) и одержал 50-ю победу в сезоне.

Фриц стал первым американцем с 2005 года, который смог достичь этой отметки в трех сезонах подряд. Последним представителем США, которому это удалось был Энди Роддик (с 2002 по 2005).

«У меня очень жесткий график. Во вторник я травмировался в финале в Токио, и до сих пор ощущаю боль в ноге. На самом деле, мне очень повезло – я чувствовал себя гораздо лучше, чем ожидал для матча.

Условия здесь совсем другие. Я просто не мог почувствовать, как мяч будет отскакивать на этом корте. Он очень медленный. Играть приходится совсем по-другому, и было бы здорово провести несколько тренировок, но у меня просто не было на это времени.

Когда у тебя такой длинный соревновательный период, легко опустить руки и сказать: «Ну, сегодня не мой день, домой». Я просто обязан поддерживать мотивацию и бороться», – сказал Фриц в интервью на корте.