Чжэн снялась с турниров в Ухане и Нинбо
Девятая ракетка мира Циньвэнь Чжэн не сыграет на турнирах в Китае.
22-летняя теннисистка снялась с WTA 1000 в Ухане и WTA 500 в Нинбо.
Чжэн – прошлогодняя финалистка тысячника. Она потеряет 650 очков и выпадет из топ-10.
Напомним, в июле китаянка перенесла операцию на локте. Она вернулась на корт на турнире в Пекине, но снялась с матча третьего круга.
Турнир в Ухане начнется 6 октября, в Нинбо – 13 октября.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @wtaningboopen
