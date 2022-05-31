Мартина Тревисан: «Мама назвала меня в честь Навратиловой»

Полуфиналистка «Ролан Гаррос» ответила, не давит ли на нее имя – из-за того, что в теннисе были и .

«Меня мама так назвала – в честь Навратиловой. Но я не чувствую никакого давления из-за имени. И оно мне нравится (улыбается)».

Также Тревисан рассказала, как оправилась после упущенного матчбола во втором сете четвертьфинала против (6:2, 6:7, 6:3).

«Я посмотрела вокруг, я находилась на самом важном корте в мире. Конечно, я испытывала напряжение. Так нервничала, что даже рука немного потяжелела. Но я все равно была рада.

Я приняла эту ситуацию, потому что в таких обстоятельствах нервы – это нормально. Я играла за полуфинал. У меня был матч-пойнт.

Так что я приняла это и постаралась сосредоточиться на каждом очке. Это было самым важным.

Я люблю бороться, люблю адреналин. Люблю моменты прямо перед выходом на корт, потому что получаю заряд энергии. Все это заставляет меня чувствовать себя живой. Мне очень нравится».

Тревисан прошла депрессию и анорексию – в день ела 30 граммов хлопьев и персик. Зато теперь она в 1/2 финала «Ролан Гаррос»

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