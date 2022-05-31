18-летняя Гауфф впервые вышла в полуфинал «Большого шлема»

18-летняя Кори Гауфф в четвертьфинале «Ролан Гаррос» обыграла чемпионку US Open-2017 Слоун Стивенс – 7:5, 6:2.
Американка впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Всего для нее это будет седьмой полуфинал на уровне основного тура. В финал она проходила дважды.
На «Ролан Гаррос» Гауфф, пока не проигравшая в Париже ни сета, теперь сыграет с Мартиной Тревисан, которой уступила на «Ролан Гаррос»-2020.
Тревисан прошла депрессию и анорексию – в день ела 30 граммов хлопьев и персик. Зато теперь она в 1/2 финала «Ролан Гаррос»
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