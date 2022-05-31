Тревисан одержала 10-ю победу подряд и впервые вышла в 1/2 финала ТБШ

обыграла (6:2, 6:7, 6:3) и вышла в полуфинал .

Во втором сете Тревисан не подала на матч, ведя 5:4, в третьем – ведя 5:1.

28-летняя итальянка, выигравшая перед «Ролан Гаррос» турнир в Рабате, одержала 10-ю победу подряд.

Тревисан впервые в карьере вышла в полуфинал «Большого шлема». Ранее ее лучшим результатом был четвертьфинал «Ролан Гаррос»-2020, тогда она проиграла будущей чемпионке Иге Швентек. Парижский «Большой шлем» единственный, где Тревисан проходила дальше второго круга.

По итогам турнира она дебютирует в топ-30.

Теперь Тревисан поборется с или .

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