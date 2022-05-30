Касаткина о четвертьфинале РГ против Кудерметовой: «Мы много играли в юниорах, у нас много общих воспоминаний. Теперь будет еще одно»

прокомментировала 1/4 финала «Ролан Гаррос» против .

«Мы очень много играли в юниорах. В прошлом году мы вместе выиграли Кубок Билли Джин Кинг, разделили приятный момент. А до этого мы вместе часто играли на европейских чемпионатах, потому что мы ровесницы. Так что у нас много общих воспоминаний.

Теперь будет еще одно – четвертьфинал «Ролан Гаррос». По-моему, это очень хороший момент».

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