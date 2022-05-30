Касаткина о четвертьфинале РГ против Кудерметовой: «Мы много играли в юниорах, у нас много общих воспоминаний. Теперь будет еще одно»

Теги Ролан Гаррос WTA Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина прокомментировала 1/4 финала «Ролан Гаррос» против Вероники Кудерметовой.

«Мы очень много играли в юниорах. В прошлом году мы вместе выиграли Кубок Билли Джин Кинг, разделили приятный момент. А до этого мы вместе часто играли на европейских чемпионатах, потому что мы ровесницы. Так что у нас много общих воспоминаний.

Теперь будет еще одно – четвертьфинал «Ролан Гаррос». По-моему, это очень хороший момент».

Касаткина с чудо-ракеткой разрывает «Ролан Гаррос» – отдала всего 14 геймов. И проведет российский четвертьфинал с Кудерметовой

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные