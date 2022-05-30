Джорджи о том, что допустила 37 невынужденных в матче с Касаткиной: «Вот я такая»

прокомментировала 37 невынужденных ошибок в матче с Дарьей Касаткиной. В четвертом круге «Ролан Гаррос» итальянка проиграла 2:6, 2:6.

– (Смеется). Вот я такая.

– Вы слишком рисковали из-за медленных условий? Почему так получилось?

– Не очень хорошо сыграла (смеется). Что я могу сказать? Есть статистика, с ней не поспоришь.

Сегодня был такой день. Столкнулись две противоположных игры. Я все время старалась атаковать, а она совершенно другая. Но у меня игра сегодня не работала. В другие дни работала, и мы видели разницу.

Касаткина с чудо-ракеткой разрывает «Ролан Гаррос» – отдала всего 14 геймов. И проведет российский четвертьфинал с Кудерметовой

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