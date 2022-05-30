Касаткина о взрослении: «Стараюсь сосредотачиваться на важном, а не на детской ерунде»

прокомментировала выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и личную эволюцию. В четвертом круге она обыграла – 6:2, 6:2.

– Перед матчем я немного нервничала, потому что знала, на что способна Камила. Так что я знала, чего ожидать, но в том же время не знала.

Я довольна тем, как провела матч, как держалась в сложные моменты. И, конечно, довольна результатом.

– Прошло четыре года с вашего предыдущего четвертьфинала на «Шлеме». Как бы вы оценили эти четыре года и как вы изменились за это время?

– Мне кажется, что внутри я вообще не изменилась. Надеюсь, что осталась тем же человеком. Может быть, немного повзрослела. Надеюсь, что немного выросла.

Я рада, что вернулась в четвертьфинал, потому что это определенный рубеж. И я рада, что снова его преодолела.

– В последние недели у вас было ощущение, что вы подбираетесь к такому уровню и способны на подобный результат?

– В Риме я почувствовала, что добавляю. После матча с Бадосой мне очень понравилось то, на каком уровне я оказалась. И после этого – щелк, и я уже тут. (В Риме Касаткина дошла до полуфинала, где имела матчбол против – Sports.ru).

– Вы сказали, что надеетесь, что повзрослели. В чем вам это удалось, а в чем – пока нет?

– Зачем такие вопросы? (Смех). Я просто хотела сказать, что повзрослела. В детали не вдавалась.

Но вообще это проявляется в решениях на корте, в том, как я провожу время за его пределами. Я стараюсь сосредотачиваться на важном, а не на детской ерунде. Вот и все.

Потому что удержать сосредоточенность очень трудно, а потерять – легко. И я работаю над тем, чтобы лучше сосредотачиваться на работе.

Касаткина с чудо-ракеткой разрывает «Ролан Гаррос» – отдала всего 14 геймов. И проведет российский четвертьфинал с Кудерметовой

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