Джокович о возможном матче против Надаля: «Я рад, что до четвертьфинала провел на корте не очень много времени. Битва с ним всегда требует отличной физподготовки»

высказался о возможных соперниках по четвертьфиналу «Ролан Гаррос». Он встретится с или .

«Феликс – один из самых трудолюбивых игроков в туре. Мне кажется, он очень дисциплинирован в плане ежедневных задач. Он очень хороший парень, трудяга и постоянно стремится прибавлять.

Судя по результатам, он идет в верном направлении. Грунт, наверное, его не самое любимое покрытие, но он значительно прибавил.

Пару недель назад мы сыграли в Риме два равных сета. Я был очень удивлен точностью его подачи. То есть я знал, что у него отличная подача, но он очень, очень хорошо выбирает точки на корте и бьет в них. Его подача – отличное оружие.

Он отличный спортсмен, очень хорошо двигается. Ему удобны и плоские, и крученые удары. Он может одинаково хорошо играть и в корте, и за задней линией. Он довольно универсальный игрок.

С другой стороны, многие ждут матча против Надаля с тех пор, как опубликовали сетку. Я рад, что до четвертьфинала провел на корте не очень много времени, потому что битва с ним на «Ролан Гаррос» помимо всего прочего всегда требует отличной физподготовки. Это огромный вызов и, вероятно, самый серьезный, какой только может быть на .

Я готов к этому матчу, к обоим соперникам. Мне нравится, как я себя чувствую, как бью по мячу. Я сосредоточусь на том, что должен делать. У меня хорошие шансы против них обоих».

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