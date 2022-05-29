Надаль 16-й раз вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и сравнялся с Джоковичем

Рафаэль Надаль обыграл в 1/8 финала «Ролан Гаррос» (3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3). Матч продолжался 4 часа 21 минуту.

Испанец выиграл все пять пятисетовых матчей на грунте. Два предыдущих были на «Ролан Гаррос» и два – в финале «Мастерса» в Риме.

Его баланс побед и поражений в пятисетовиках в целом стал 25:13.

Надаль 16-й раз вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и сравнялся по этому показателю с Новаком Джоковичем.

На «Больших шлемах» в целом он выступит в четвертьфинале 46-й раз. По этому показателю он занимает третье место после (58) и Джоковича (52).

За выход в полуфинал он поборется с Джоковичем.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе