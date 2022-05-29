Джокович 16-й раз вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» – больше всех в истории

Первая ракетка мира обыграл в 1/8 финала (6:1, 6:3, 6:3). Во второй партии Джокович уступал 0:3, но взял шесть геймов подряд.

Счет в личных встречах стал 7:0.

Джокович 16-й раз вышел в четвертьфинал парижского «Большого шлема», обойдя и став единоличным лидером по этому показателю. Надаль может сегодня догнать серба, если обыграет .

Кроме того, Джокович 52-й раз вышел в четвертьфинал «Больших шлемов» в целом. По этому показателю его обходит только (58). У Надаля на данный момент 45 четвертьфиналов ТБШ.

Теперь Джокович поборется с Надалем или Оже-Альяссим.

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