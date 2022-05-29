Каспер Рууд: «В этом году грунтовые корты в туре были не очень классными. Но на «Ролан Гаррос» все иначе»

Восьмая ракетка мира Каспер Рууд похвалил грунтовые корты «Ролан Гаррос».

«В этом году грунтовые корты в туре были не очень классными. Было много неправильных отскоков и местами не самое ровное покрытие.

Не знаю, может, это из-за погоды в Европе, но здесь, в Париже, все совсем иначе. Тут гораздо более твердая земля. А сверху уложен тонкий слой грунта, на котором очень мало неправильных отскоков и на нем удобно играть. И линии тут не пластиковые – в общем, самое то.

Поэтому очень приятно приезжать сюда. Часто бывают дискуссии, на каком турнире лучшие грунтовые корты. Так вот, в этом году без сомнений на «Ролан Гаррос». Организаторы проделали большую работу», – сказал норвежец на пресс-конференции.

Теннис на грунте – это особый вид спорта. В чем прикол?

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