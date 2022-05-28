Рууд впервые вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос». Он 3 года подряд проигрывал в третьем круге

Восьмая ракетка мира в третьем круге обыграл №35 – 6:2, 6:7, 1:6, 6:4, 6:3. Норвежец третий раз в карьере отыгрался с 1:2 по сетам и впервые сделал это против игрока топ-100.

Рууд впервые вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос». До этого он три года подряд проигрывал в третьем круге.

На «Больших шлемах» в целом это его второе попадание в 1/8 финала. В 2021-м он дошел до этой стадии на Australian Open.

За первый в карьере четвертьфинал «Шлема» он сыграет с .

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