Швентек о том, что у нее не получилось разгромить Ковинич: «Это не было удивительно, не было странно»

Первая ракетка мира прокомментировала то, что ей пришлось побороться с . В третьем круге она одержала 31-ю победу подряд – 6:3, 7:5, но во втором сете упустила двойной брейк.

– Вы так легко выигрывали. Не удивились, когда внезапно во втором сете завязалась борьба?

– Да, конечно, в предыдущих матчах я доминировала, а сегодня в какой-то момент – нет. Но это не было удивительно, не было странно. Мне просто понадобилось время, чтобы вернуться.

Но в целом у меня были напряженные матчи в Штутгарте. В Риме был матч с Бьянкой (выиграла 7:6, 6:0 – Sports.ru). Так что я не забыла, что такое напряженные сеты. Все нормально.

– Вашу победную серию много обсуждают. В таких ситуациях, как сегодня во втором сете, вы о ней не задумываетесь? Если нет, то как вам это удается?

– Мысли проскакивают, но я стараюсь сосредотачиваться на том, что может мне помочь. А от этой статистики пользы нет.

Поэтому я стараюсь строго следить за мыслями и думать о решениях, о поиске решений. Но мысли проскакивают, и я это принимаю. Однако правильно ими управлять – это часть моей работы.

Мне кажется, у меня хорошо получилось.

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