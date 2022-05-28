Швентек вышла во вторую неделю на четвертом «Ролан Гаррос» подряд

Ига Швентек обыграла Данку Ковинич в третьем круге «Ролан Гаррос» (6:3, 7:5). Во втором сете она вела 4:1, но проиграла четыре подряд подряд.

Полька одержала 31-ю победу подряд. При этом впервые с матча против Людмилы Самсоновой в Штутгарте она отдала больше семи геймов.

Швентек девятый раз в карьере вышла во вторую неделю «Больших шлемов». Она выступит в 1/8 финала «Ролан Гаррос» четвертый раз подряд (в Париже никогда не проигрывала на первой неделе).

За место в четвертьфинале первая ракетка мира сыграет с Ализе Корне или Циньвэнь Чжэн.

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