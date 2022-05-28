Стивенс о выкриках с трибун: «Теннис отошел от вежливости и этикета, мы отказались от многих традиций и правил»

Чемпионка US Open-2017 Слоун Стивенс прокомментировала участившиеся случаи некорректного поведения болельщиков на трибунах. В этом году в числе прочих на это жаловался Даниил Медведев.

«Да, это уже не новость, к моментам, когда люди кричат что-то странное, и другим вещам действительно привыкаешь.

Не знаю, что можно сделать, чтобы им помешать. Думаю, теннис из очень вежливого вида спорта со своим этикетом превратился в нечто другое – когда на смене сторон играет музыка, да и вообще многие традиционные правила были изменены. Это дает людям возможность быть громче, кричать и делать многое из того, что раньше просто не было разрешено.

Не знаю, у меня нет в голове решения для этой проблемы».

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