Стивенс о конкуренции в туре: «Когда я начинала, то играла с Шараповой, Пеннеттой, Винус, Сереной – было много суперстабильных игроков. Сейчас все изменилось»

Слоун Стивенс прокомментировала то, что в третий круг «Ролан Гаррос» вышли только три теннисистки топ-10.

«Да, раньше все было по-другому. Когда я начинала, то играла с Шараповой, Пеннеттой, Винус, Сереной – было много суперстабильных игроков. Дементьева еще играла. Сейчас все изменилось, теннис стал другим.

Раньше было больше стабильно играющих левшей – Макарова, Шафаржова. Сейчас, в эпоху коронавируса, многое поменялось – корты, мячи, техника игроков. Все стало совсем другим.

Так что есть некоторые противоречия, но зато появилась Ига Швентек, которая добилась отличных результатов. Все очень изменчиво, но как только мы адаптируемся в постковидном мире и найдем золотую середину, тур выровняется и вернется к тому, каким должен быть».

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