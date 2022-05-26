Швентек о том, сочувствует ли разгромленным соперницам: «Иногда. Но в спорте все это нужно отбрасывать»

Первая ракетка мира ответила на вопрос, не сочувствует ли она соперницам, когда громит их на корте. Во втором круге она победила – 6:0, 6:2.

«Они люди, и иногда я играю с друзьями и знаю, что они хорошие. Так что иногда сочувствую. Но в спорте все это нужно отбрасывать и сосредотачиваться на цели.

Моя цель – играть агрессивно и играть активно. А это несовместимо [с сочувствием]».

Также Швентек ответила на вопрос, чему научилась за время 30-матчевой беспроигрышной серии, которая длится уже 99 дней.

«Что даже если выигрываешь много матчей и турниров, остаешься тем же человеком. До этого я думала иначе. Конечно, на меня смотрят немного по-другому, но сама я осталась прежней.

И я думала, что если доберусь до вершины, то получится чуть расслабиться, но на самом деле мне нужно работать еще больше – и над теннисом, и над психологией».

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