Джокович о возможной встрече с Алькарасом на РГ: «Он удивил всех результатами в этом году. Но «Шлемы» – это другое дело»

Новак Джокович прокомментировал игру Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос». С ним он может сыграть в полуфинале.

«Алькарас удивил всех результатами в этом году. Он очень трудолюбивый и талантливый парень, и, конечно, он все это заслужил. Мы все его хвалим и ценим то, что он привнес в теннис. Без сомнений.

Но «Шлемы» и пятисетовый формат – это другое дело. Мне, Рафе, а также таким ребятам, как Зверев и Циципас, может помочь опыт. Не говорю о том, что это решающий фактор, но очень важный.

Во втором круге Зверев и Алькарас отыгрывали матчболы, так что ничего нельзя воспринимать как должное. Нельзя недооценивать любого соперника. Как я уже говорил, «Большой шлем» пробуждает в игроках самую большую мотивацию и вдохновение, чтобы показывать свою лучшую игру».

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