Алькарас – самый молодой игрок в 1/8 финала «Ролан Гаррос» после Джоковича в 2006-м

Шестая ракетка мира в третьем круге обыграл – 6:4, 6:4, 6:2. Испанец взял у американца реванш за матч в Монте-Карло, в котором тот стал пока единственным, кто обыграл Алькараса на грунте в 2022-м.

19-летний испанец, во втором круге отыгравший матчбол, второй раз вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема». Первый был на US Open, где он дошел до четвертьфинала.

Он стал самым молодым игроком на второй неделе «Ролан Гаррос» после Новака Джоковича в 2006-м.

В четвертом круге Алькарас, выигравший 13 матчей подряд, встретится с .

Алькараса к величию ведет чемпион «Ролан Гаррос» Ферреро. Он играл ради умершей мамы, а в 16 в него влюбилась Шарапова

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