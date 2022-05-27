Муратоглу взял на себя ответственность за неудачу Халеп на «Ролан Гаррос»: «Приношу извинения болельщикам Симоны»

Тренер Симоны Халеп Патрик Муратоглу прокомментировал неудачи румынки на последних турнирах. Халеп проиграла Циньвэнь Чжэн во втором круге «Ролан Гаррос».

«Я всегда горжусь успехами своих игроков, но порой приходится признавать, что я недостаточно хорошо справляюсь.

Результаты, которых мы достигли в Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос», не соответствуют уровню игрока калибра Симоны. Я беру на себя полную ответственность.

Она полностью предана делу, мотивирована и выкладывается на каждом мяче. Она чемпионка – ее послужной список говорит сам за себя.

Я ожидаю от себя большего и хочу принести извинения ее болельщикам, которые всегда меня поддерживали».

В этом сезоне лучшим результатом Халеп на грунте стал четвертьфинал турнира в Мадриде.

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