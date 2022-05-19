Халеп о работе с Муратоглу: «Патрик меня очень мотивировал и помог снова полюбить теннис»

поделилась впечатлениями от первых месяцев работы с Патриком Муратоглу.

«Прежде чем я побывала в академии и объявила о сотрудничестве с Патриком, мы с ним не встречались. Мы никогда не общались, не поддерживали связь, только когда я приехала в академию.

Перед тем, как мы начали вместе работать, у меня было совсем другое представление о нем, и я была очень удивлена. Мне очень нравятся его характер, энергия и видение тенниса.

На самом деле это я обратилась к Патрику с предложением вместе поработать. Обычно хорошие тренеры не просят игроков с ними работать. Я спросила, может ли и хочет ли он.

Они с моим бывшим тренером Дареном Кейхиллом разные, и я не хочу их сравнивать. Сейчас я тоже изменилась, поэтому трудно сравнивать, но они оба замечательные.

Конечно, я отмечала определенные вещи, которые Патрик делал с Сереной, то, что меня впечатлило.

Мотивировать игрока, который уже выиграл много «Больших шлемов» и хочет выиграть еще, – это безумно круто. Поэтому я всегда им восхищалась. А теперь, зная его самого, я могу представить, как он работал с таким игроком и насколько ее мотивировал, чтобы помочь достичь максимума.

Патрик меня очень мотивировал и помог снова полюбить этот спорт. Мне очень приятно вернуться на корт и упорно работать. Все изменилось, и теперь мне нужно приспосабливаться, но мне кажется, что в краткосрочной перспективе я пока неплохо справляюсь.

Я с радостью буду полностью выкладываться, каждый раз выходя на корт. Я хочу увидеть, насколько хороший уровень еще могу показывать.

Что касается наших приоритетов, то мы думаем, что я могу играть агрессивнее. Он считает, что я способна, и постепенно я тоже начинаю в это верить. Мы занимаемся этим аспектом и работаем над игрой в целом, а не только над чем-то конкретным. Так что все должно сложиться, и я стараюсь следовать плану.

Сотрудничество с Патриком означало знакомство с новой командой и работу на новой тренировочной базе на юге Франции. Для меня это огромная перемена, потому что я больше не тренируюсь дома. Я всегда тренировалась в Румынии, а теперь нет. Поначалу было нелегко, но сейчас это как-то естественно, и я прекрасно себя чувствую. Все были очень добры ко мне, поэтому я чувствую себя здесь как дома».

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