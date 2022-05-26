«У меня случился приступ паники, и после него я не могла собраться». Халеп – о том, что упустила сет и брейк против Чжэн

Экс-первая ракетка мира рассказала, что перенесла приступ паники во втором круге . Она уступила Циньвэнь Чжэн 6:2, 2:6, 1:6, хотя вела с брейком во втором сете.

«Я хорошо начала, вела с брейком во втором сете, а потом кое-что случилось. Но соперница хорошо играла, провела отличный матч.

У меня случился приступ паники. Я не знала, как с ним справиться, потому что со мной такое редко бывает. Я не знаю, почему так случилось, потому что я вела и хорошо играла.

И после этого я не могла собраться. После матча тоже было тяжело. Но сейчас все нормально, я оправилась и сделаю выводы из этого эпизода.

Не было ничего опасного, но вот так случилось. Сейчас я уже могу улыбаться.

Наверное, я слишком сильно на себя давила, потому что очень хотела хорошо выступить. В итоге начала слишком много думать. Но я вела, так что особых причин не было.

У меня таких вещей обычной не возникает. И сейчас врачи все проверили, никаких физических проблем нет. Все голова. Просто паника.

По ходу матча лучше мне не стало. Если бы стало, то я бы начала играть чуть лучше. Но не могла».

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