Ига Швентек: «Рафа меня очень вдохновляет, но я не выписываю все, что он делает, чтобы потом повторять»

Первая ракетка мира прокомментировала влияние . Ее спросили, повлиял ли испанец на то, что она не ломает ракетки, а также о том, чему она у него научилась в игре.

«В детстве я кидала ракетки. К сожалению, Рафа на меня не повлиял. Но я прекратила лет в 15, когда научилась играть не только на эмоциях.

Рафа меня очень вдохновляет, но я не выписываю все, что он делает, чтобы потом повторять. Во-первых, он мужчина. Девочкам трудно играть как мужчины, потому что они мощнее. Но я всегда хотела использовать верхнее вращение, тут он на меня повлиял».

Также Швентек ответила на вопрос, хотела бы она сыграть микст с Надалем.

«Господи, с удовольствием. Это было бы очень здорово. Но когда он последний раз играл микст?»

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