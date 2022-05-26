Муте об уровне Надаля: «Не переживайте, у него уже 21 «Шлем». Ему нечего доказывать»

прокомментировал поражение от во втором круге (3:6, 1:6, 4:6).

– Матч был очень интенсивный. У меня были хорошие моменты, когда шла довольно равная игра, но было очень трудно поддерживать эту интенсивность и агрессивность. Его удары очень быстрые, так что матч был изматывающий, не очень долгий, но изматывающий.

– Матч закончился в трех сетах, вас это задевает?

– Конечно, я разочарован, но нет, нужно сделать все, что в моих силах, вернуться в зал и много работать. Многое предстоит сделать в течение года. Я знаю, над чем нужно работать, но, конечно, в следующий раз буду лучше.

– Его удары не такие, как у остальных в туре в туре?

– Да, они отличаются. Отскок очень высокий, а еще впечатляет то, как он обороняется и всегда заставляет отвечать на еще один удар. Он очень мощный и все тащит, из-за этого очень сложно, матч очень интенсивный и изматывающий.

– А что вы думаете о его уровне?

– Не переживайте, у него уже 21 «Шлем». Он продолжает бороться, ему нечего доказывать в Париже, не нужно доказывать, что он лучший.

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