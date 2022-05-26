Надаль третьим выиграл 300 матчей на «Больших шлемах»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Бьорн Борг Корентен Муте Теннис

Испанец Рафаэль Надаль во втором круге «Ролан Гаррос» обыграл Корентена Муте – 6:3, 6:1, 6:4.

Для 21-кратного чемпиона это 300-я победа на турнирах «Большого шлема». Поэтому показателю он уступает только Новаку Джоковичу (325) и Роджеру Федереру (369).

По проценту побед (87,9%) Надаля обходит только Бьорн Борг (89,2%).

На «Ролан Гаррос» 13-кратный чемпион провел 110 матчей и одержал 107-ю победу.

Надаль качал бедрами, Джокович разделся, а Федерер пел «Просто лучший». В нулевых на «Ролан Гаррос» было караоке

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