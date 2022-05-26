Надаль третьим выиграл 300 матчей на «Больших шлемах»

Испанец Рафаэль Надаль во втором круге обыграл – 6:3, 6:1, 6:4.

Для 21-кратного чемпиона это 300-я победа на турнирах «Большого шлема». Поэтому показателю он уступает только (325) и (369).

По проценту побед (87,9%) Надаля обходит только (89,2%).

На «Ролан Гаррос» 13-кратный чемпион провел 110 матчей и одержал 107-ю победу.

Надаль качал бедрами, Джокович разделся, а Федерер пел «Просто лучший». В нулевых на «Ролан Гаррос» было караоке

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