Надаль третьим выиграл 300 матчей на «Больших шлемах»

Испанец Рафаэль Надаль во втором круге «Ролан Гаррос» обыграл Корентена Муте – 6:3, 6:1, 6:4.
Для 21-кратного чемпиона это 300-я победа на турнирах «Большого шлема». Поэтому показателю он уступает только Новаку Джоковичу (325) и Роджеру Федереру (369).
По проценту побед (87,9%) Надаля обходит только Бьорн Борг (89,2%).
На «Ролан Гаррос» 13-кратный чемпион провел 110 матчей и одержал 107-ю победу.
Надаль качал бедрами, Джокович разделся, а Федерер пел «Просто лучший». В нулевых на «Ролан Гаррос» было караоке
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