Надаль о том, нужна ли ему борьба в начале «Шлемов»: «Мне больше нравится выигрывать 6:1»

ответил, нравится ли ему играть упорные матчи в начале «Больших шлемов» или он предпочитает быстрые.

В среду испанец прошел на (6:3, 6:1, 6:4) и теперь поборется с Ботиком ван де Зандшульпом.

«Мне больше нравится выигрывать 6:1 (смеется). После этого я сыграл обычный сет. В начале третьего я провел очень плохой гейм, и пришлось отыгрываться. Я хорошо справился. Потом, опять же, допустил пару ошибок, подавая на матч. Я рад, что сыграл еще один хороший гейм и довел до победы.

Я рад, что выиграл в трех сетах, для меня это важно. У меня есть возможность завтра продолжить работу и постараться подготовиться к послезавтрашнему матчу против сложного соперника. Посмотрим. Я во многом доволен тем, как сегодня играл, так что постараюсь продолжать в том же духе и дальше прибавлять».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе