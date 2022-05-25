Джокович о матчах конкурентов на «Ролан Гаррос»: «Наблюдение за другими топами – часть «Больших шлемов» и в целом всех крупных турниров»

Новак Джокович ответил, следит ли он за матчами прямых конкурентов на «Ролан Гаррос». Его спросили в контексте сегодняшних пятисетовых матчей Александра Зверева и Карлоса Алькараса. С одним из них он может сыграть в полуфинале.

«Конечно, мы в курсе того, что происходит у других. По крайней мере, у меня так, и я знаю, что остальные тоже следят за матчами соперников. Наблюдение за другими топ-игроками – часть «Больших шлемов» и в целом всех крупных турниров.

Но в конечном счете это не то, на что нужно тратить большую часть своего времени и энергии. Быть в курсе – да, но в остальном ты не можешь повлиять на то, что происходит у других. Ты можешь только выигрывать свои матчи и показывать хорошие результаты».

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